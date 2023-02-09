Опасная авантюра: как США вовлекают Японию в конфронтацию с Россией

На днях в Японии отмечался «день северных территорий», суть празднования которого заключается в скорби по утраченным Курильским островам, отошедшим России по результатам Второй мировой войны с согласия всех союзных государств. В этот день местные радикалы обычно устраивают разного рода акции перед окнами дипломатических представительств РФ и всячески стараются задеть вопрос «возвращения» территорий.
В этом году японские активисты не изменили своим привычкам, однако, как пишет Kyodo News, к протестам добавились свежие нотки — теперь участники требуют не только возвращения островов, но и прекращения специальной военной операции на Украине. При этом в отношении Курил впервые прозвучала формулировка, что они являются «незаконно оккупированными» территориями. Похоже, что подобная позиция отныне станет основой всех последующих отношений Японии с Россией, что еще больше отодвигает возможность подписания мирного договора между двумя соседними государствами.
Япония в актуальной повестке
Стоит напомнить, что в настоящее время Япония председательствует в «Группе семи», которая координирует санкционные методы давления на Российскую Федерацию, возникшие в связи с началом СВО на Украине.
Здесь также стоит помнить, что первоначальное отношение Токио к сущности спецоперации в значительной степени отличалось от того, какое Япония демонстрирует сейчас. С одной стороны, в стране говорили о выводе своего бизнеса с территории РФ, однако в дальнейшем стало понятно, что от громких заявлений к реальному выводу активов дело шло медленно, а иногда и не трогалось с места совсем.
Также Япония осталась в проекте «Сахалин-2», который для нее является едва ли не наиболее важным с точки зрения обеспечения энергетическими ресурсами. Для Токио это крайне болезненный вопрос, решать который «с наскока» крайне затруднительно и рискованно. После введения так называемого потолка цен японцы добились от Запада личных привилегий или, иначе говоря, исключения из правил, позволяющего не участвовать в этом виде санкций.
И все бы хорошо, но Вашингтон, взвесив складывающуюся обстановку, вдруг приказал своему азиатскому партнеру круто изменить выбранную политику и вернуться на «общезападный курс» по отношению к России.
Естественно, связано это больше с нарастающим противостоянием Китаю, в рамках которого Вашингтон в Азиатско-Тихоокеанском регионе создает мощную антикитайскую военную коалицию. Японии в ней отведена роль главной опорной базы Вооруженных сил США. А раз так, Токио следует быть более агрессивным по отношению к одному из конкурентов — к РФ. По крайней мере, так считают в Вашингтоне.
Серьезным шагом к эскалации ситуации стало обсуждение США и Японии размещения американских ракет на острове Кюсю и так называемой первой цепи островов, являющихся продолжением японской гряды и в определенной степени отграничивающих Китаю выход в Тихий океан. По мнению Вашингтона, расположение здесь гиперзвуковых ракет большой дальности LRHW (в перспективе) и крылатых ракет наземного базирования Tomahawk необходимо для «поддержания баланса сил» в регионе. Разумеется, в этом случае имеется в виду противостояние США с КНР и РФ.
Обсуждение этого вопроса в западной прессе аккуратно назвали «правительственным запросом». Однако заблуждаться не следует, этот «запрос» означает скорее приказ, который Токио обязан выполнить беспрекословно.
В принципе Вашингтон здесь себе не изменяет. Применяются ровно те же средства, какие были использованы в эскалации ситуации в Европе и доведении ее до настоящей войны, идущей сейчас на Украине. И как пишет западная пресса, туда втянуты военнослужащие НАТО, несущие огромные потери.
Как и в случае с Россией, США, под видом «обороны», все ближе и ближе подвигают к Китаю ударные вооружения, управление которыми, формально, осуществляется сателлитами.
Куда все идет
В свете изложенного видно, что Япония не отстоится в сторонке. Она все глубже вовлекается Вашингтоном в опасную авантюру, которая может иметь самые непредсказуемые последствия.
И вот Токио объявляет о присоединении к «потолку цен», рискуя тем самым лишить себя огромных объемов нефтепродуктов, которые он традиционно закупает в РФ. Следуя по пути явного ухудшения своей топливно-энергетической обеспеченности (сомнительно, что США смогут компенсировать Японии отказ от российской нефти), власти Страны восходящего солнца собственными руками топят любые варианты достижения мирного договора, переходя в разряд наиболее одиозных недружественных стран.
Ответные меры со стороны России не заставили себя долго ждать. Москва предложила пересмотреть правила рыбной ловли японскими судами в районе Курильских островов, что стало для азиатского государства большой неожиданностью. Как будут развиваться события дальше, покажет время. Ясно то, что США не отступятся от своих планов и будут последовательно продавливать своих сателлитов, вовлекая их в кошмар возможной войны все глубже и глубже.
Однако ростки разума пока еще колосятся в Японии: премьер-министр Фумио Кисида заявил, что не намерен упразднять пост главы ведомства по экономическому сотрудничеству с РФ, так как данная структура необходима для обеспечения вложенных в Россию инвестиций или для плавного выхода японского бизнеса из страны.
«Если к тому сложатся обстоятельства», — добавил он.
Из этого можно сделать вывод, что в самом Токио осознают последствия экономического разрыва с РФ и даже под давлением Вашингтона пытаются минимизировать для себя возникающие риски.