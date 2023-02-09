Опасная авантюра: как США вовлекают Японию в конфронтацию с Россией

В этом году японские активисты не изменили своим привычкам, однако, как пишет Kyodo News, к протестам добавились свежие нотки — теперь участники требуют не только возвращения островов, но и прекращения специальной военной операции на Украине. При этом в отношении Курил впервые прозвучала формулировка, что они являются «незаконно оккупированными» территориями. Похоже, что подобная позиция отныне станет основой всех последующих отношений Японии с Россией, что еще больше отодвигает возможность подписания мирного договора между двумя соседними государствами.