Порядка двух тысяч иранских автомобилей поступят на российский рынок к концу марта

Иранский автопроизводитель Iran Khodro планирует экспортировать в России около 2 тыс. автомобилей весной 2023 года, передает РИА Новости заявление российского посла в Иране Алексея Дедова.
Также поставки 20 тыс. автомобилей ежегодно планирует компания Saipa, которая уже ведет переговоры с российскими дистрибьюторами.
Посол отмечает, что сроки могут сдвинуться, так как вопросы с сертификацией и созданием сети дилеров пока не решены.
Также Россия и Иран сотрудничают в банковской сфере. Центробанки стран подписали документ об облегчении финансовых операций между государствами, передает телеканал «Санкт-Петербург».