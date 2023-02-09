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Порядка двух тысяч иранских автомобилей поступят на российский рынок к концу марта

Экономика
Порядка двух тысяч иранских автомобилей поступят на российский рынок к концу марта

Иранский автопроизводитель Iran Khodro планирует экспортировать в России около 2 тыс. автомобилей весной 2023 года, передает РИА Новости заявление российского посла в Иране Алексея Дедова.

Также поставки 20 тыс. автомобилей ежегодно планирует компания Saipa, которая уже ведет переговоры с российскими дистрибьюторами.

Посол отмечает, что сроки могут сдвинуться, так как вопросы с сертификацией и созданием сети дилеров пока не решены.

Также Россия и Иран сотрудничают в банковской сфере. Центробанки стран подписали документ об облегчении финансовых операций между государствами, передает телеканал «Санкт-Петербург».
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