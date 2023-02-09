В Приднестровье увидели угрозу для своей государственности из-за милитаризации Молдавии

Отмечается, что молдавские власти даже разработали и подготовили нормативную базу, приняв законопроект о борьбе с сепаратизмом. Власти Приднестровья видят в этом угрозу, потому что принятый Кишиневом закон способствует росту напряжения, в республике убеждены, что Молдавия «перешла черту».