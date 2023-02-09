Молдавия на протяжении года перевооружает армию и ведет переговоры с НАТО под предлогом «российской агрессии и вторжения Москвы». Об этом пишет РИА Новости.
По словам корреспондента Михаила Каткова, власти Приднестровья обеспокоены текущей обстановкой, потому что расценивают эти подготовки, как вооруженное нападение на свою государственность.
Отмечается, что молдавские власти даже разработали и подготовили нормативную базу, приняв законопроект о борьбе с сепаратизмом. Власти Приднестровья видят в этом угрозу, потому что принятый Кишиневом закон способствует росту напряжения, в республике убеждены, что Молдавия «перешла черту».
В дипведомстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отмечает, что теперь у Молдавии есть все рычаги на законном основании преследовать любого жителя ПМР по политическим мотивам. Катков убежден, что Кишинев намерен полностью разоружить Приднестровье.