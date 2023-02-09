Читатели Tencent посоветовали США «беречь свои зубы» из-за попытки повлиять на Китай

Госдепартамент США заявил о готовности надавить на Китай в случае дальнейшего сотрудничества Пекина с Москвой в сфере экономики. Свой взгляд на агрессивную позицию Вашингтона озвучили жители КНР.
По мнению читателей местного издания Tencent, за угрозами Соединенных Штатов скрывается боязнь признать неэффективность собственных санкций. Также пользователи Сети напомнили американским политикам, что попытки влезть во внутренние дела суверенных государств могут обернуться заслуженной карой.
«Властные, властные, какие же властные. Соединенные Штаты настолько напуганы, что признали свою трусость», — цитирует одного из комментаторов «ПолитРоссия».
«Китай также предупреждает США, чтобы они поберегли свои зубы, кусая людей по всему миру», — написал второй пользователь.
«Байден использовал украинцев и территорию их страны для борьбы с Россией. Украинский конфликт — уловка от США. Почему сегодня Украина стала пушечным мясом?» — задался вопросом третий.
Напомним, что Запад объявил России санкционную войну после начала спецоперации. Впрочем, многочисленные ограничения лишь закалили экономику страны.