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Артиллерия ВС РФ уничтожила грузовики с боеприпасами для гаубиц М777 под Херсоном

Армия
Артиллерия ВС РФ уничтожила грузовики с боеприпасами для гаубиц М777 под Херсоном

Артиллеристы ВС РФ нанесли сокрушительные удары по стоянке военной техники ВСУ в районе Херсона, уничтожив грузовики с боеприпасами для гаубиц М777 и других орудий.

В материале РИА Новости говорится, что российские военные поразили живую силу и технику украинских войск в районе населенного пункта Днепровское. В результате ударов ВС РФ были уничтожены боеприпасы к гаубицам M777 американского производства, орудий «Мста-Б» и Д-30.

«Подразделение ВСУ понесло потери: десять военных уничтожены, 12 получили ранения», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что ВС РФ вывели из строя артиллерийскую установку «Гвоздика» украинских войск в Херсонской области.
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