Артиллерия ВС РФ уничтожила грузовики с боеприпасами для гаубиц М777 под Херсоном

В материале РИА Новости говорится, что российские военные поразили живую силу и технику украинских войск в районе населенного пункта Днепровское. В результате ударов ВС РФ были уничтожены боеприпасы к гаубицам M777 американского производства, орудий «Мста-Б» и Д-30.