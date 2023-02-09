В Минздраве России назвали отсутствие некоторых лекарств в аптеках кратковременным

Отсутствие некоторых лекарств в конкретных аптеках носит кратковременный характер, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, на отечественном рынке существуют аналоги с тем же действующим веществом. Такие препараты не уступают по своей эффективности, подчеркнул специалист в беседе с «Интерфаксом».
В целом ситуацию с производством и поставкой препаратов в аптеки и больницы страны можно назвать стабильной. Только в прошлом году в гражданский оборот было введено около 6 млрд упаковок, резюмировал Кузнецов.