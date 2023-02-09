Уход Visa и Mastercard из России спровоцировал рекордный рост выпуска карт в странах СНГ

Ряд стран СНГ в кратчайшие сроки нарастил выпуск карт Visa и Mastercard в прошлом году. Этот процесс был спровоцирован уходом иностранных компаний с российского рынка. Среди них были Таджикистан, Узбекистан, Белоруссия, Армения и Киргизия.
Большинство из перечисленных стран зафиксировали рекордный за последние пять и более лет прирост выпуска карт. Сильнее всего эта тенденция проявилась в Таджикистане. Там число карт, находящихся в обращении, выросло на 45,5% и превысило 5 млн штук.
Популярные платежные системы ранее ушли с российского рынка. Власти западных стран рассчитывали на то, что это обстоятельство станет существенным ударом для России, однако финансовый регулятор сохранил стабильность работы платежных систем в стране.