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Уход Visa и Mastercard из России спровоцировал рекордный рост выпуска карт в странах СНГ

Экономика
Уход Visa и Mastercard из России спровоцировал рекордный рост выпуска карт в странах СНГ

Ряд стран СНГ в кратчайшие сроки нарастил выпуск карт Visa и Mastercard в прошлом году. Этот процесс был спровоцирован уходом иностранных компаний с российского рынка. Среди них были Таджикистан, Узбекистан, Белоруссия, Армения и Киргизия.

Большинство из перечисленных стран зафиксировали рекордный за последние пять и более лет прирост выпуска карт. Сильнее всего эта тенденция проявилась в Таджикистане. Там число карт, находящихся в обращении, выросло на 45,5% и превысило 5 млн штук.

Популярные платежные системы ранее ушли с российского рынка. Власти западных стран рассчитывали на то, что это обстоятельство станет существенным ударом для России, однако финансовый регулятор сохранил стабильность работы платежных систем в стране.
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