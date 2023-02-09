Власти Новосибирска назвали вероятную причину взрыва в пятиэтажке на Линейной улице

Напомним, рано утром 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирск произошел мощный взрыв. За ним последовал пожар, площадь которого оценивалась в 300 кв. метров. Согласно данным местных властей, в результате ЧП погибли три человека. Однако по неофициальной информации, на месте было найдено тело четвертой жертвы трагедии.