Гимнаст Далалоян назвал глупыми новые требования к российским спортсменам

Напомним, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказывал, на каких условиях российские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Атлетам предложат пройти опрос на тему правильности проведения специальной военной операции на территории Украины. Кроме этого, есть и другие требования, которые Далалоян считает странными.