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Гимнаст Далалоян назвал глупыми новые требования к российским спортсменам

Спорт
Гимнаст Далалоян назвал глупыми новые требования к российским спортсменам

Чемпион летних Олимпийских игр в Токио, гимнаст Артур Далалоян прокомментировал новые требования к российским спортсменам. По мнению атлета, все это выглядит странно.

Напомним, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказывал, на каких условиях российские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Атлетам предложат пройти опрос на тему правильности проведения специальной военной операции на территории Украины. Кроме этого, есть и другие требования, которые Далалоян считает странными.

«В особенности странно, когда какие-либо международные федерации начинают просить спортсменов принять какую-то сторону: «Скажите, поддерживаете вы тех или этих». На мой взгляд, это глупо. Ведь мы же в любом случае в сборной представляем страну и четко понимаем какую», — приводит слова гимнаста «Спорт-Экспресс».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от МОК не допустить участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024. Киев готов рассмотреть бойкот соревнований, если призывы в итоге не будут услышаны.
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