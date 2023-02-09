Всего за неполный год продуктовую помощь от волонтеров получили более 160 тысяч человек (1,5 тысячи тонн), в том числе — жители 83-х сел Херсонщины, где было выдано более 24 тысяч гуманитарных наборов (170 тонн). Семьям с новорожденными добровольцы выдали более 400 наборов для новорожденных, а также 10 тысяч упаковок памперсов. Также, совместно с главами поселений, волонтеры сформировали и передали в администрацию области списки пенсионеров и малообеспеченных граждан, уничтоженные прежним, украинским правительством. Всего в новые списки вошло более 8-ми тысяч человек.