Российские волонтеры помогают многодетным семьям на Херсонщине

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне добровольцы привезли большую партию продуктовой помощи женщине Наталье Д. из деревни Благодатное Скадовского района, которая в одиночку воспитывает пятерых детей.
У Натальи Д. были серьезные материальные затруднения, о чем она сообщила руководству Гуманитарного центра в регионе. В итоге уже через несколько дней добровольцы оперативно привезли ей большую продуктовую помощь, собранную при поддержке местного предпринимательского сообщества. Большой семье Натальи доставили крупы, кисломолочную продукцию, консервы, фрукты, хлеб, а также различные сладости.
«В эти дни мы начали отрабатывать обращения нуждающихся граждан из небольших сел Херсонской области. В нашей работе нам очень помогают районные администрации и местные предприниматели, в основном малые и средние бизнесмены. Здорово, что здесь принято помогать нуждающимся. Мы приехали в село Благодатное, завезли свежий хлеб, который только что испекли, а также продуктовые наборы. Приятно, что местные жители нас уже узнают, и всегда встречают с улыбкой», — рассказал депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии в регионе Игорь Кастюкевич.
По словам волонтеров, хлеба они привезли в Благодатное «с запасом», чтобы Наталья смогла раздать его беженцам, а также особо нуждающимся одиноким пенсионерам и многодетным семьям. Также удалось договориться о том, чтобы свежие мучные изделия теперь периодически привозили в село из пекарни, расположенной в Скадовске, и раздавали людям.
«Огромное вам спасибо! Мы с детьми действительно живем тяжело. Потихоньку, как можем, так и «тянемся». Иногда нам даже приходится брать продукты в долг. Раньше у меня была постоянная работа, сейчас ее нет, и она в нашем селе очень нужна, тогда жить многим людям будет проще. Очень благодарны за то, что не оставляете нас вниманием, заботитесь о нас», — поблагодарила волонтеров Наталья Д.
Напомним, Гуманитарный центр в Херсонской области начал работать в марте 2022-го. За это время работники миссии эвакуировали более полутора тысяч человек с территорий, где велись активные боевые действия. В рамках миссии волонтеры ежедневно выезжали в деревни и села Херсонской области, а также организовали работу филиала Гуманитарного центра в Геническе. Помимо продуктовой помощи, там вели прием граждан по личным вопросам с участием представителей ВГА.
Всего за неполный год продуктовую помощь от волонтеров получили более 160 тысяч человек (1,5 тысячи тонн), в том числе — жители 83-х сел Херсонщины, где было выдано более 24 тысяч гуманитарных наборов (170 тонн). Семьям с новорожденными добровольцы выдали более 400 наборов для новорожденных, а также 10 тысяч упаковок памперсов. Также, совместно с главами поселений, волонтеры сформировали и передали в администрацию области списки пенсионеров и малообеспеченных граждан, уничтоженные прежним, украинским правительством. Всего в новые списки вошло более 8-ми тысяч человек.
Кроме того, волонтеры доставили и передали в больницы и клиники Херсонщины 20 тонн медикаментов, три тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Работники миссии обеспечили медикаментозными наборами 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта.