По меньшей мере пять человек погибли при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске

Как минимум пять человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске. Еще девять получили серьезные травмы, сообщает Telegram-канал 112.
По данным СМИ, спасатели нашли под завалами мужчину около 50 лет и женщину около 30 лет. Личности всех погибших устанавливаются. Трое человек сейчас считаются пропавшими без вести.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил гибель троих жильцов. Он также подчеркнул, что среди пострадавших есть двое детей.
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме на Линейной улице. После этого начался пожар на площади 300 квадратных метров. На место происшествия были привлечены 197 человек и 61 единица специальной техники.