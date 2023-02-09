Мэрия Кемерово предупредила жителей о коварстве мошенников

Кемеровские власти обратились к горожанам в связи с активизацией всевозможных самозванцев и аферистов.
В своем заявлении городская администрация отметила, что в последнее время заметно выросло число пострадавших от мнимых сотрудников коммунальных служб, полицейских, волонтеров, правозащитников, юристов и прочих самозванцев. Единственной их целью является втереться в доверие, чтобы завладеть чужими деньгами, сообщает Сiбдепо.
В связи с этим в мэрии советуют жителям проявлять бдительность, исключить передачу им документов и денежных средств. Также противопоказано заключать с неизвестными визитерами любые соглашения. Также опасно впускать подозрительных пройдох в свои квартиры.