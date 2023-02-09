Косметолог Панченко развеяла популярные мифы об антивозрастной косметике

Уход за кожей и ее омоложение окружает множество мифов. Самые популярные из них развеяла косметолог Олеся Панченко.
Многие ошибочно считают, что состояние кожи определяется генетикой. Однако это является заблуждением. Ее здоровье можно улучшить даже с помощью недорогих средств и регулярного ухода.
Помимо этого, не следует думать, что эффективность ухода зависит от количества используемой косметики. Некоторым подойдет небольшое количество средств. Куда более важно обращать внимание на их качество. Также заблуждением является необходимость использования кремов и сывороток одного бренда, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».