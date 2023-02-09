Косметолог Панченко развеяла популярные мифы об антивозрастной косметике

Помимо этого, не следует думать, что эффективность ухода зависит от количества используемой косметики. Некоторым подойдет небольшое количество средств. Куда более важно обращать внимание на их качество. Также заблуждением является необходимость использования кремов и сывороток одного бренда, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».