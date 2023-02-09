В Якутии маньяк предстанет перед судом за серию изнасилований и убийств девочек

В Якутии 61-летний пенсионер пойдет под суд за изнасилования и убийства детей и женщин, сообщает yakutia.kp.ru.
Из материалов дела следует, что преступления были совершены с 1983 по 1994 годы на территории Ленского и Мирнинского районов. В результате погибли три девочки в возрасте четырех, пяти и девяти лет. Их тела злоумышленник закапывал в землю.
Расследование уголовных дел было объединено в одно производство. Криминалисты долгое время не могли выйти на след преступника. Спустя несколько лет удалось установить личность одного из заключенных, который находился в колонии за похожие преступления.
Силовики выполнили большой объем работы по восстановлению событий тех дней. Они нашли потерпевших и очевидцев, провели обыски и допросы, а также экспертизы, по результатам которых добыты неопровержимые доказательства. В ближайшее время с материалами дела ознакомится суд.