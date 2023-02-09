Актер Василий Бочкарев назвал предсказуемым снятие с репертуара спектакля с Ахеджаковой

Снятие с репертуара Театра «Современник» спектаклей с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой — предсказуемый шаг. Такое мнение высказал коллега актрисы Василий Бочкарев.
По его словам, это решение принял директор и художественный совет театра, — культурного учреждения, у которого имеется собственная позиция, своя внутренняя жизнь.
«Я не имею права в нее вмешиваться: все-таки я гость, приглашенный артист. После этого мне позвонила Лия и извинилась. Мол, подвела меня. Она все прекрасно понимает», — цитирует его kp.ru.
Собеседник издания добавил, что для Ахеджаковой произошедшее — настоящая потеря, поскольку другой работы у актрисы нет.
Ранее общероссийская организация «Офицеры России» написала жалобу на Ахеджакову за спектакль «Первый снег», в котором она произносила слова, уничижающие память ветеранов ВОВ.