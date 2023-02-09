Политолог Авва: христианские идеалы на Западе подменены человеческим эгоизмом

Политолог считает, что, когда западное общество говорит человеку о том, что тот может быть кем угодно, неважно, мужчиной, женщиной, трансгендером, дверью, убийцей, педофилом (что тоже «нормально»), мы должны относиться к этому спокойно. В конечном итоге по мнению эксперта, каждый человек делает в жизни один философский выбор: с Богом он или с дьяволом.