Политолог Авва: христианские идеалы на Западе подменены человеческим эгоизмом

Издание The Guardian опубликовало материал, в котором сообщило о возможном изменении терминов для обозначения Бога в англиканской церкви на гендерно-нейтральные. Пока что такая возможность только на стадии рассмотрения.
Проект по гендерному языку планируется рассмотреть уже этой весной, рассказал преподобный доктор Майкл Ипгрейв, епископ Личфилда. По его словам, священнослужители просят разрешение на использование гендерно-нейтральных обозначений Бога вместо «Он» уже в течение нескольких лет.
Доктор Ян Пол рассказал изданию, что возможные изменения будут означать отказ от доктрин церкви. По его мнению, нельзя заменить «Отца» на что-то нейтральное без потери смысла. При этом в материале отмечается, что христиане с давних пор признавали, что Бог не является мужчиной или женщиной.
Политолог и журналист Вадим Авва в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что мы имеем дело с полным переформатированием общества. Религия, церковь, ее догматы и учения прекратили существовать.
«В итоге они свелись к "замечательной" сентенции последнего времени, когда Папа Римский Франциск заявил, что гомосексуализм является грехом, но не преступлением. Но я напомню, что есть понятие смертельных грехов, к которым относится убийство, например, с известной притчей о Каине и Авеле, когда его спрашивают: "Где брат твой?", он отвечает "Я не сторож брату своему"», — рассказал политолог.
Поэтому западный мир, по мнению эксперта, убивает себя прежнего, становясь новым чудовищем. Это аннигиляция, антиматерия, химерическое образование, если говорить в терминах Льва Гумилева, рассказал Авва.
«Самое печальное в том, что прежние идеалы, на которых строилась цивилизация, христианские, гуманистические, такие как сострадание, помощь ближнему, милосердие и всепрощение подменены человеческим эгоизмом», — подчеркнул журналист.
Политолог считает, что, когда западное общество говорит человеку о том, что тот может быть кем угодно, неважно, мужчиной, женщиной, трансгендером, дверью, убийцей, педофилом (что тоже «нормально»), мы должны относиться к этому спокойно. В конечном итоге по мнению эксперта, каждый человек делает в жизни один философский выбор: с Богом он или с дьяволом.
«Они свой выбор сделали и будут держать ответ не перед нами, а перед Ним. Даже не пожелаю им удачи», — подытожил эксперт.
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