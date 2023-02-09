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Байден счел Украину «потерянной» для Путина

Политика
Байден счел Украину «потерянной» для Путина

Американский лидер Джозеф Байден сделал странное заявление о главе российского государства Владимире Путине и Украине на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации соседнего государства.

По словам нынешнего хозяина Белого дома, Правительство России начало СВО в надежде на значительную поддержку среди украинцев. Также президент РФ хотел увидеть распад Североатлантического альянса, предположил Байден.

«Путин ни за что не сможет с этим справиться. Он уже потерял Украину», — подчеркнул американский лидер.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди обвинила официальный Вашингтон в уничтожении Украины.
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