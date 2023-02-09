Ракета «Союз-2.1а» вывела грузовой корабль «Прогресс МС-22» на околоземную орбиту

По данным госкорпорации, теперь корабль полетит к Международной комической станции самостоятельно. «Прогресс МС-22» доставит на МКС свыше 2,5 тонны грузов, включая топливо и питьевую воду. На его борту также находится такое оборудование для космических исследований, как «3D-печать», «Нейроиммунитет», «Коррекция» и «Импак».