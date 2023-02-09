Подросток в Иркутской области погиб во время телефонного разговора в ванной

К моменту прибытия скорой пострадавший уже не подавал признаков жизни. В связи с этим происшествием следственный отдел по городу Усолье-Сибирское СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Кому следователи хотят предъявить обвинение не сообщается.