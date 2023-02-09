Подросток в Иркутской области погиб во время телефонного разговора в ванной

Несчастный случай произошел в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, 13-летний школьник, лежа в ванной, погиб от удара током. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», инцидент случился на улице Менделеева. Мальчик пользовался мобильным телефоном, принимая в этот момент ванну. Мобильный был подключен к зарядному устройству, и подросток случайно уронил его в воду, получив при этом смертельный электрический удар.
К моменту прибытия скорой пострадавший уже не подавал признаков жизни. В связи с этим происшествием следственный отдел по городу Усолье-Сибирское СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Кому следователи хотят предъявить обвинение не сообщается.
В целях безопасности бытовые электрические устройства, также и мобильные гаджеты, нужно беречь от влаги и ни в коем случае не пользоваться ими рядом с льющейся из-под крана водой, напомнили представители ведомства.