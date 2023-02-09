Чемпион СССР Киселев считает, что Дзюба и Смольников усилят «Локомотив»

Напомним, Дзюба и Смольников выступали вместе в «Зените» с 2015 по 2020 год. Защитник в составе сине-бело-голубых стал трехкратным чемпионом России. Дзюба выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) вместе с «Зенитом» пять раз.