Чемпион СССР Киселев считает, что Дзюба и Смольников усилят «Локомотив»

Чемпион СССР и обладатель Кубка страны Николай Киселев прокомментировал переход Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в состав московского «Локомотива». Он полагает, что оба футболиста дадут положительный импульс команде.
Дзюба и Смольников подписали контракты с «железнодорожниками» до окончания текущего сезона. Киселев положительно оценил этот шаг для «Локомотива».
«У них хорошая квалификация. Оба вместе играли в «Зените» и сборной России, хорошо знают друг друга», — приводит слова Киселева интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Напомним, Дзюба и Смольников выступали вместе в «Зените» с 2015 по 2020 год. Защитник в составе сине-бело-голубых стал трехкратным чемпионом России. Дзюба выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) вместе с «Зенитом» пять раз.