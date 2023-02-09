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Чемпион СССР Киселев считает, что Дзюба и Смольников усилят «Локомотив»

Спорт
Чемпион СССР Киселев считает, что Дзюба и Смольников усилят «Локомотив»

Чемпион СССР и обладатель Кубка страны Николай Киселев прокомментировал переход Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в состав московского «Локомотива». Он полагает, что оба футболиста дадут положительный импульс команде.

Дзюба и Смольников подписали контракты с «железнодорожниками» до окончания текущего сезона. Киселев положительно оценил этот шаг для «Локомотива».

«У них хорошая квалификация. Оба вместе играли в «Зените» и сборной России, хорошо знают друг друга», — приводит слова Киселева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, Дзюба и Смольников выступали вместе в «Зените» с 2015 по 2020 год. Защитник в составе сине-бело-голубых стал трехкратным чемпионом России. Дзюба выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) вместе с «Зенитом» пять раз.
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