Эксперт в статье для «Журналистской правды» напомнил, что этот регион законно вернулся в Россию, а Зеленский лишь озвучивает то, что хочет от него услышать Лондон. Веселовский уверен, что британское правительство желает сохранения угрозы на полуострове, за чем может последовать закономерный ответ Москвы.