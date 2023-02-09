Политолог Веселовский посоветовал Лондону «засунуть язык поглубже» из-за планов на Крым

Британскому руководству необходимо «засунуть поглубже свой язык» и помалкивать. Такой неожиданный совет Лондону дал политолог Сергей Веселовский.
Не так давно украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров в «нормандском формате» он хотел внести в Минские соглашения вопрос относительно судьбы крымского полуострова, однако его никто не поддержал.
Эксперт в статье для «Журналистской правды» напомнил, что этот регион законно вернулся в Россию, а Зеленский лишь озвучивает то, что хочет от него услышать Лондон. Веселовский уверен, что британское правительство желает сохранения угрозы на полуострове, за чем может последовать закономерный ответ Москвы.
«Сомневаюсь, что Вашингтон или Брюссель в этом случае будут сильно переживать или попытаются использовать пятую статью НАТО. Никто мстить не будет, поэтому Лондону бы сейчас язык засунуть поглубже и сидеть молча», — отметил политолог.
Ранее глава британского кабмина Риши Сунак допустил, что Лондон может предоставить Киеву истребители. Такое заявление он сделал после визита Зеленского в Соединенное Королевство.