Школьник подорвался на мине «Лепесток» в Донецке

Восьмиклассник Назар Иваненко едва не лишился ноги, наступил на мину «Лепесток» в Петровском районе Донецка. Благодаря своевременной помощи докторов стопу ребенка удалось спасти.
Жители столицы ДНР по-прежнему страдают от запрещенных мин «Лепесток», которые украинские боевики разбрасывают по городу, чтобы навредить мирному населению. Каждую неделю в Республиканский травматологический центр поступают по несколько пострадавших, которые подорвались, наступив на едва заметный «сюрприз» от украинских националистов.
«Эта мина очень опасна, несмотря на маленькие размеры и безопасный вид, она внешне напоминает детскую игрушку или какую-то деталь, запчасть. Рассчитан этот боеприпас не на то, чтобы удить человека, а на то, чтобы человека сделать калекой, рассчитан на травматический отрыв стопы», — рассказал замдиректора лечебного учреждения Вадим Оноприенко.
На этот раз не повезло восьмикласснику Назару Иваненко. Гуляя по городу, мальчик случайно ступил на злополучный «Лепесток» и серьезно повредил стопу. В момент взрыва школьник даже не понял, что с ним произошло.
«Я думал, что это колесо взорвалось, посмотрел на колесо, но оно цело. Потом я почувствовал боль в ноге и увидел, что с ногой все плохо», — произнес Назар.
К счастью, конечность удалось спасти. Хирурги вовремя сделали необходимую операцию. По словам матери пострадавшего Марины Иваненко, каждый день она молится, чтобы нога срослась и сын снова встал на ноги.
«Когда мой сын после наркоза пришел в себя, он прокричал в бреду: «Я ненавижу Украину и ненавижу Америку», — сказала женщина.