Ремонт газосистемы в обрушившемся в Новосибирске доме был назначен на 2031 год

Срок службы системы газоснабжения в доме, обрушившимся в результате взрыва в Новосибирске, подходил к концу. Как стало известно Федеральному агентству новостей, капитальный ремонт системы должен был быть проведен в 2031 году.
Происшествие произошло в пятиэтажном многоквартирном доме, расположенном на Линейной улице. В результате ЧП, предположительно связанного со взрывом газа, два подъезда жилого дома обрушились. Всего пострадало около 15 квартир. Как утверждают представители МЧС России, жертвами обрушения стали три человека. Работы на месте происшествия продолжаются.
Источники ФАН отмечают, что в 2031 году в доме должен был быть проведен капитальный ремонт системы газоснабжения. Это указывает на то, что срок ее службы подходил к концу, так как работы проводятся раз в 30 лет.