Правоохранители не стали связывать визит мошенников в новосибирскую пятиэтажку со взрывом

Ранее сообщалось, что двое мужчин и одна женщина приходили в квартиры с поддельными документами «Новосибирскоблгаза». Они убеждали жильцов, что у тех имеются неполадки в газовой системе. Когда мошенники получали оплату за смену оборудования, то даже выдавали чек, однако на утро никакой мастер к новосибирцам не приходил.