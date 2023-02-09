Правоохранители не стали связывать визит мошенников в новосибирскую пятиэтажку со взрывом

Правоохранительные органы не рассматривают версию о том, что мошенники якобы могли повредить газовое оборудование и создать утечку во взорвавшемся доме в Новосибирске.
Источник ФАН в экстренных службах сообщил, что группа людей, которая обходила квартиры под видом специалистов газовой службы, орудует в городе давно. Они не трогают оборудование, лишь якобы «осматривают» его.
Ранее сообщалось, что двое мужчин и одна женщина приходили в квартиры с поддельными документами «Новосибирскоблгаза». Они убеждали жильцов, что у тех имеются неполадки в газовой системе. Когда мошенники получали оплату за смену оборудования, то даже выдавали чек, однако на утро никакой мастер к новосибирцам не приходил.
Что касается запаха газа, то сообщение о нем поступало лишь раз — за 20 минут до трагедии. Профильная служба отправилась на место, но прибыть не успела.
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в ночь на 9 февраля. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли пять человек, по официальным данным — трое.