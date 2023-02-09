Врач Кирдянкина назвала февраль самым сложным месяцем для организма

Медицинский специалист утверждает, что февраль является самым сложным месяцем из-за наложения нескольких факторов. В частности в этом месяце люди испытывают психологическую усталость от зимы, страдают от недостатка солнечного света, а также от сезонной нехватки витаминов. Все это способствует ослаблению иммунитета и развитию респираторных заболеваний, передает издание «Доктор Питер».