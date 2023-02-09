Врач Кирдянкина назвала февраль самым сложным месяцем для организма

Февраль является самым сложным месяцем для организма человека. Такое мнение выразила врач-эндокринолог Наталия Кирдянкина. Она рассказала, какие факторы способствуют развитию заболеваний и как их избежать.
Медицинский специалист утверждает, что февраль является самым сложным месяцем из-за наложения нескольких факторов. В частности в этом месяце люди испытывают психологическую усталость от зимы, страдают от недостатка солнечного света, а также от сезонной нехватки витаминов. Все это способствует ослаблению иммунитета и развитию респираторных заболеваний, передает издание «Доктор Питер».
Врач советует обратить внимание на свой образ жизни, чтобы избежать развития заболеваний. В частности она рекомендует соблюдать баланс между отдыхом и работой, исключить недосып, постепенно вводить умеренную нагрузку, следить за питанием и не забывать о пользе сезонных фруктов и ягод.