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Врач Кирдянкина назвала февраль самым сложным месяцем для организма

Общество
Врач Кирдянкина назвала февраль самым сложным месяцем для организма

Февраль является самым сложным месяцем для организма человека. Такое мнение выразила врач-эндокринолог Наталия Кирдянкина. Она рассказала, какие факторы способствуют развитию заболеваний и как их избежать.

Медицинский специалист утверждает, что февраль является самым сложным месяцем из-за наложения нескольких факторов. В частности в этом месяце люди испытывают психологическую усталость от зимы, страдают от недостатка солнечного света, а также от сезонной нехватки витаминов. Все это способствует ослаблению иммунитета и развитию респираторных заболеваний, передает издание «Доктор Питер».

Врач советует обратить внимание на свой образ жизни, чтобы избежать развития заболеваний. В частности она рекомендует соблюдать баланс между отдыхом и работой, исключить недосып, постепенно вводить умеренную нагрузку, следить за питанием и не забывать о пользе сезонных фруктов и ягод.
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