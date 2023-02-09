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Более 270 машин скопилось в ожидании на парковке из-за неработающей Керченской переправы

Общество
Более 270 машин скопилось в ожидании на парковке из-за неработающей Керченской переправы

Работа Керченской паромной переправы была приостановлена из-за непогоды в Краснодарском крае. В очереди на накопительной парковке в поселке Ильич ожидают 277 автомобилей.

Штормовое предупреждение по-прежнему сохраняется в регионе. Там дует ветер с порывами до 38 метров в секунду. Волны в акватории поднимаются на высоту до двух метров, также существует риск обледенения судов из-за мороза и парения моря.

Помимо очереди из машин в поселке Ильич, 49 фур застряли на трассе под Геленджиком из-за ветра. Они остановились на временной парковке, организованной на федеральной автодороге М-4 «Дон».

Керченская паромная переправа приостановила работу с 6 февраля. По проливу было объявлено штормовое предупреждение.
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