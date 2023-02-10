Пригожин рассказал, что дала ЧВК «Вагнер» оказавшимся в зоне СВО бывшим заключенным

Бойцы ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных могут рассчитывать на дальнейшую поддержку по завершении своих контрактов. Такое заявление сделал бизнесмен Евгений Пригожин.
Предприниматель подчеркнул, что многие выходцы из колоний предпочли боевым действиям мирную жизнь, вернувшись к своим семьям. Некоторые из них сталкиваются с проблемами после обретения свободы, и ЧВК помогает своим подопечным справиться с трудностями.
«Мы поддерживаем плотные отношения. Кому-то помогаем, а кого-то вытаскиваем из разного рода передряг (блудняков). Программа по заключенным дала свой шанс каждому, кто хотел. Мы никого не принуждали, каждый делал свой выбор сам», — пояснил Пригожин.
По словам бизнесмена, ЧВК «Вагнер» дала бывшим заключенным больше, чем один лишь шанс выйти на волю. Речь идет о боевом братстве и семье, частью которой им посчастливилось стать, цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
«Мы приняли их в свою семью, и они стали нам как братья. Они погибали вместе с нами, побеждали и побеждают вместе с нами. Процент потерь у заключенных точно такой же, как и среди обычных «вагнеровцев». Они ели с нами тот же хлеб и получали те же награды. Некоторым из них присвоено звание "Героя"», — заключил Пригожин.
Ранее бизнесмен подтвердил, что набор заключенных в «оркестр» более не производится. Так Пригожин отреагировал на многочисленные просьбы со стороны постояльцев колоний взять их в состав ЧВК «Вагнер».