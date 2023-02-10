Пригожин рассказал, что дала ЧВК «Вагнер» оказавшимся в зоне СВО бывшим заключенным

Предприниматель подчеркнул, что многие выходцы из колоний предпочли боевым действиям мирную жизнь, вернувшись к своим семьям. Некоторые из них сталкиваются с проблемами после обретения свободы, и ЧВК помогает своим подопечным справиться с трудностями.