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Минкультуры РФ сообщило об уходе Трегуловой с должности гендиректора Третьяковской галереи

Общество
Минкультуры РФ сообщило об уходе Трегуловой с должности гендиректора Третьяковской галереи

Искусствовед и куратор международных музейных выставочных проектов Зельфира Трегулова покинула должность генерального директора Государственной Третьяковской галереи.

Как уточнили в Министерстве культуры России, это связано с истечением срока заключенного с ней трудового контракта. Новым гендиректором культурного учреждения назначена Елена Проничева, ранее возглавлявшая Политехнический музей.

«Она сменит Зельфиру Трегулову, которая покидает должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что Трегулова возглавляла Третьяковскую галерею с 2015 года. Под ее руководством было организовано множество масштабных проектов.
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