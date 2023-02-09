Минкультуры РФ сообщило об уходе Трегуловой с должности гендиректора Третьяковской галереи

Искусствовед и куратор международных музейных выставочных проектов Зельфира Трегулова покинула должность генерального директора Государственной Третьяковской галереи.
Как уточнили в Министерстве культуры России, это связано с истечением срока заключенного с ней трудового контракта. Новым гендиректором культурного учреждения назначена Елена Проничева, ранее возглавлявшая Политехнический музей.
«Она сменит Зельфиру Трегулову, которая покидает должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что Трегулова возглавляла Третьяковскую галерею с 2015 года. Под ее руководством было организовано множество масштабных проектов.