Барнаульская пенсионерка из жалости отдала мошеннику более 600 тысяч рублей

Пенсионерка обратилась в дежурную часть отдела полиции Барнаула в связи с тем, что лишилась по вине афериста 600 тысяч рублей. Выяснилось, что она через соцсеть познакомилась с мужчиной, назвавшимся французом. При этом сообщения он отправлял на безупречном русском языке. Женщина прониклась к нему доверием, сообщает «Алтайская правда».