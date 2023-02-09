Барнаульская пенсионерка из жалости отдала мошеннику более 600 тысяч рублей

Сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю рассказали о жалобе 68-летней жительницы Барнаула.
Пенсионерка обратилась в дежурную часть отдела полиции Барнаула в связи с тем, что лишилась по вине афериста 600 тысяч рублей. Выяснилось, что она через соцсеть познакомилась с мужчиной, назвавшимся французом. При этом сообщения он отправлял на безупречном русском языке. Женщина прониклась к нему доверием, сообщает «Алтайская правда».
С какого-то момента мужчина принялся жаловаться на неурядицы, связанные с потерей денег, чем разжалобил пенсионерку. Она начала переводить ему средства. Затем, получив уже более 600 тысяч рублей, адресат перестал откликаться. Возбуждено уголовное дело.