Сейчас никто в мире не готов проливать кровь за Украину, даже «безбашенные» прибалты. Об этом рассказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский.
В беседе с ИА SM-News он посочувствовал украинцам, потому что им не следует положиться на эти «две фальш-панели США и Европу» в части оказания помощи, включая военную. Уж точно кто не захочет умирать за Украину, так это европейцы, подчеркнул собеседник.
«Даже отмороженные прибалты, которые все время всех науськивают, тут же спрячутся, сославшись на отсутствие оружия», — констатировал собеседник издания.
Поэтому не стоит делать ставку на европейцев в вопросе оказания помощи украинской стороне, резюмировал Бужинский.