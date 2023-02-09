Генерал Бужинский объяснил, почему европейцы не хотят сражаться за Украину

В беседе с ИА SM-News он посочувствовал украинцам, потому что им не следует положиться на эти «две фальш-панели США и Европу» в части оказания помощи, включая военную. Уж точно кто не захочет умирать за Украину, так это европейцы, подчеркнул собеседник.