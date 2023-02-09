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Минобороны РФ показало пуск снарядов «Торнадо-С» по американским HIMARS в зоне СВО

Армия
Минобороны РФ показало пуск снарядов «Торнадо-С» по американским HIMARS в зоне СВО

Российские войска продолжают планомерно уничтожать поставленное ВСУ странами Запада вооружение в зоне СВО.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором можно увидеть пуск снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» по установке HIMARS американского производства. Отмечается, что российские артиллерийские расчеты регулярно уничтожают опорные пункты, склады с вооружением и другие вражеские цели.

«Все поставленные цели уничтожаются гарантированно, а разведка докладывает исключительную ювелирную точность работы ракетчиков», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что российские расчеты реактивной артиллерии «Торнадо-С» дежурят 24 часа в сутки.
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