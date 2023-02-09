Минобороны РФ показало пуск снарядов «Торнадо-С» по американским HIMARS в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором можно увидеть пуск снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» по установке HIMARS американского производства. Отмечается, что российские артиллерийские расчеты регулярно уничтожают опорные пункты, склады с вооружением и другие вражеские цели.