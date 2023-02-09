«Чудовищная диверсия»: Дмитрий Певцов оценил фильм «Чебурашка»

Народный артист России и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов дал ФАН негативную оценку, вышедшему в этом году фильму «Чебурашка». По его мнению, картина осуществляет отрицательное воздействие на мировоззрение, формирующееся у детей после просмотра.
Свои мысли после просмотра фильма Дмитрий выразил однозначно, подвергнув картину критике. Он уверен, что такой фильм — это диверсия по отношению к детям, пусть и несознательная.
Фильм «Чебурашка» смотрел. Это же плохое кино. Даже если не разбирать его театроведчески, а просто как родитель. Понравился замечательный разбор Ольги Будиной. Там нет ни одного положительного персонажа, сыгранного живым человеком, ни одного. А это фильм, адресованный детям. И то, что нам взрослым смешно, на детей действует пролонгировано.
Депутат обратил внимание, что в фильме практически нет персонажей с положительными характеристиками, а единственный такой персонаж — выдуманное существо по имени Чебурашка.
И если авторы, создатели пишут 6+ — это все-таки диверсия. Я не уверен, что они думали о диверсии, но эта трансгуманистическая идеология, которая 30 лет у нас обитает, она полностью сосредоточена в этом фильме. И мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения. Мужчина может быть и мамой. Вот такие вот звоночки, незаметные, как бы невидные. Я уже не говорю про пошлость и откровенные, собственно говоря, придуманные и нелицеприятные истории внутри семьи.
Политик считает, что фильм похож на отравленную конфету в красивой обертке, а люди не отличают плохое кино от хорошего и не видят подвоха. Дмитрий Певцов выразил мысль, что в «Чебурашке» больше западного, чем отечественного, но этого просто не замечают.
Но самое печальное — это не то, что плохой фильм, а то, что он имеет такой успех. Люди, к сожалению, уже не отличают и не видят, и не чувствуют подвохов вот в такого рода продукции. И пяти миллиардная прибыль этого фильма говорит о том, что слаще морковки уже ничего никто не ел. Ведь три главных артиста: Елена Яковлева, Сергей Гармаш и Федор Добронравов, их участие — знак качества любого фильма. А они там есть. И им люди доверяют, они стали уже членами их семьи. И вот эти члены семьи, сами того не подозревая, преподносят такую отраву детям, которые смотрят это кино. Это совершенно чудовищная диверсия, которую они сделали. При этом даже не подозревают, что сделали бомбу замедленного действия против российских детей.
Комедийный фильм «Чебурашка» вышел в прокат 1 января 2023 года и позиционируется как семейное кино. Ранее мы писали, что сборы превысили 6 млрд рублей. Картина стала самой кассовой в прокате отечественного кинематографа.