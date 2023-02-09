«Чудовищная диверсия»: Дмитрий Певцов оценил фильм «Чебурашка»

Политик считает, что фильм похож на отравленную конфету в красивой обертке, а люди не отличают плохое кино от хорошего и не видят подвоха. Дмитрий Певцов выразил мысль, что в «Чебурашке» больше западного, чем отечественного, но этого просто не замечают.