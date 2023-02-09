Хатылев: уничтожение цехов по модернизации БПЛА в Харькове стало проблемой для ВСУ

Российские военные значительно ослабили возможности ВСУ, поразив цеха по модернизации беспилотных летательных аппаратов в Харькове, сообщил аналитик Сергей Хатылев.
В комментарии для интернет-издания «Подмосковье сегодня» эксперт отметил, что украинские националисты используют БПЛА для корректировки артиллерийского огня и разведки.
«Это очень влияет на эффективность войск», — добавил собеседник журналистов.
Он также подчеркнул, что для модернизации БПЛА украинские военные вынуждены использовать экспортные комплектующие.
Ранее, как передает RT, в Минобороны РФ отчитались о ликвидации цехов, где проводилась модернизация украинских беспилотников и барражирующих боеприпасов.