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Хатылев: уничтожение цехов по модернизации БПЛА в Харькове стало проблемой для ВСУ

Армия
Хатылев: уничтожение цехов по модернизации БПЛА в Харькове стало проблемой для ВСУ

Российские военные значительно ослабили возможности ВСУ, поразив цеха по модернизации беспилотных летательных аппаратов в Харькове, сообщил аналитик Сергей Хатылев.

В комментарии для интернет-издания «Подмосковье сегодня» эксперт отметил, что украинские националисты используют БПЛА для корректировки артиллерийского огня и разведки.

«Это очень влияет на эффективность войск», — добавил собеседник журналистов.

Он также подчеркнул, что для модернизации БПЛА украинские военные вынуждены использовать экспортные комплектующие.

Ранее, как передает RT, в Минобороны РФ отчитались о ликвидации цехов, где проводилась модернизация украинских беспилотников и барражирующих боеприпасов.
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