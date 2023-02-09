Власти Индонезии ввели возможность онлайн-продления электронных виз для туристов

Визовые требования для иностранных туристов упростили власти Индонезии. У прибывших путешественников появилась возможность онлайн-продления.
Согласно данным главного иммиграционного управления республики, туристы могут воспользоваться онлайн-продлением электронных виз по прибытии. Таким образом, путешественники получили возможность провести дополнительные 30 дней в стране.
Ранее, чтобы продлить визу, туристам необходимо было обращаться в иммиграционную службу. Однако сейчас для этого можно подать онлайн-заявку через специальный сайт.
Электронная виза по прибытии в Индонезию действительна в течение 30 суток. Ее можно продлить только один раз еще на 30 дней.