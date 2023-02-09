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Глава МЧС Куренков отправился в Новосибирск после взрыва бытового газа в жилом доме

Происшествия
Глава МЧС Куренков отправился в Новосибирск после взрыва бытового газа в жилом доме

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Новосибирск после взрыва бытового газа в жилом доме. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 9 февраля в пятиэтажном доме в Новосибирске. Свидетели ЧП сообщили, что был слышен взрыв, а над зданием поднялись клубы дыма.

«Министр Александр Куренков вылетел в Новосибирск вместе с оперативной группой центрального аппарата МЧС России», — сказано в заявлении.

По последним данным, 11 человек получили ранения разной тяжести, один человек погиб. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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