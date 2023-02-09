Глава МЧС Куренков отправился в Новосибирск после взрыва бытового газа в жилом доме

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Новосибирск после взрыва бытового газа в жилом доме. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 9 февраля в пятиэтажном доме в Новосибирске. Свидетели ЧП сообщили, что был слышен взрыв, а над зданием поднялись клубы дыма.
«Министр Александр Куренков вылетел в Новосибирск вместе с оперативной группой центрального аппарата МЧС России», — сказано в заявлении.
По последним данным, 11 человек получили ранения разной тяжести, один человек погиб. Все обстоятельства происшествия выясняются.