Профессор Беше-Головко: Зеленского отправили в европейское турне по приказу США

Сегодня стартовало «европейское турне» Зеленского. Сначала Украинский президент отправился в Лондон, вечером приедет в Париж для встречи с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, а уже завтра выступит на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе.