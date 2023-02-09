Профессор Беше-Головко: Зеленского отправили в европейское турне по приказу США

Европейский вояж украинского президента целиком спланирован из-за океана. Американцы, не желая отпускать вожжи в отношении стран ЕС, отправили туда Владимира Зеленского для оказания дополнительного давления на «старушку Европу».
Конечная цель визита — «прогнуть» лидеров Старого света в вопросе поставок всё более смертоносных вооружений. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказала французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко.
Сегодня стартовало «европейское турне» Зеленского. Сначала Украинский президент отправился в Лондон, вечером приедет в Париж для встречи с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, а уже завтра выступит на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе.
«Зеленский направлен в Европу курирующей его «командой Байдена», чтобы продолжать оказывать давление на европейских лидеров с целью создания надлежащего общественного мнения для ускорения и расширения поставок тяжелого вооружения на Украину. Включая, помимо танков, истребители, ракеты дальнего радиуса действий и тому подобное», — отметила эксперт.
Политолог отметила, что выбор места «дебюта» для европейского турне Зеленского выбрано неслучайно.
«Турне Зеленского начинается с Лондона, который, казалось бы, убеждать не надо, он уже выступил за поставку всех видов вооружений. Однако это создаст «позитивный прецедент», что облегчит для Зеленского переговоры во Франции, а затем на уровне Евросоюза. Поскольку отказ от поставок той или иной конкретной страны можно будет подать как «разрушение западного единства». А это будет служить дополнительным фактором давления», — подытожила собеседница нашего издания.
Несмотря на крайне благосклонный приём Зеленского британским истэблишментом, простые жители «туманного Альбиона» не оценили этот визит. В частности, читатели Daily Mail рассказали, что Владимира Зеленского необходимо наказать за военные преступления.