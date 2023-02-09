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Премьер Польши Моравецкий выступил против переговоров с Москвой по украинскому кризису

Политика
Премьер Польши Моравецкий выступил против переговоров с Москвой по украинскому кризису

Мирные переговоры по разрешению конфликтной ситуации между официальной Москвой и киевским режимом не должны возобновляться. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Глава польского правительства выступил против разрешения украинского кризиса, так как, по его словам, официальная Москва является «государством-террористом». Своим мнением Моравецкий поделился 9 февраля.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что Россия открыта для диалога с Украиной.
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