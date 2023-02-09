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«Реал» предложит «Зениту» 40 млн евро за защитника Роберта Ренана

Спорт
«Реал» предложит «Зениту» 40 млн евро за защитника Роберта Ренана

Руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность приобретения защитника петербургского «Зенита» Роберта Ренана. «Сливочные» оценивают молодого футболиста в 40 млн евро.

Ренан на данный момент выступает в составе молодежной сборной Бразилии на Кубке Америки. Игра 19-летнего защитника настолько впечатлила «Реал», что «сливочные» готовы предложить за футболиста около 40 млн евро, передает бразильское издание Jovem Pan Esportes. Трансфер может состояться летом текущего года.

Ренан присоединился к «Зениту» зимой 2022 года. Защитник стал частью трансфера нападающего сине-бело-голубых Юри Алберто в «Коринтианс». Ренан не провел еще ни одного официального матча в составе новой команды.
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