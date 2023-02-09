«Реал» предложит «Зениту» 40 млн евро за защитника Роберта Ренана

Руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность приобретения защитника петербургского «Зенита» Роберта Ренана. «Сливочные» оценивают молодого футболиста в 40 млн евро.
Ренан на данный момент выступает в составе молодежной сборной Бразилии на Кубке Америки. Игра 19-летнего защитника настолько впечатлила «Реал», что «сливочные» готовы предложить за футболиста около 40 млн евро, передает бразильское издание Jovem Pan Esportes. Трансфер может состояться летом текущего года.
Ренан присоединился к «Зениту» зимой 2022 года. Защитник стал частью трансфера нападающего сине-бело-голубых Юри Алберто в «Коринтианс». Ренан не провел еще ни одного официального матча в составе новой команды.