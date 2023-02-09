Представившиеся газовщиками мошенники обходили квартиры новосибирской пятиэтажки накануне взрыва

Речь идет о двоих мужчинах и одной женщине, при себе у которых были поддельные документы «Новосибирскоблгаза». Они убеждали жильцов, что у тех имеются неполадки в газовой системе. Когда мошенники получали оплату за смену оборудования, то даже выдавали чек, однако на утро никакой мастер к новосибирцам не приходил. Что касается запаха газа, то сообщение о нем поступало лишь раз — за 20 минут до трагедии. Профильная служба отправилась на место, но прибыть не успела.