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В Киеве намерены снести почти 300 памятников, связанных с Россией и СССР

Общество
В Киеве намерены снести почти 300 памятников, связанных с Россией и СССР

Несколько сотен памятников, связанных с историей России и СССР, намерены снести в Киеве в ближайшее время.

Демонтажу подлежат почти 300 бюстов, мемориальных досок и так далее. Об этом сообщил глава департамента охраны культурного наследия киевской городской администрации Александр Никоряк.

«У нас примерно 300 объектов, подлежащих сносу, в списке — это памятники, бюсты, мемориальные доски», — подчеркнул он в эфире украинского телеканала.

В Киеве ранее начали демонтировать памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Следующим планируют снести монумент генералу Николаю Ватутину.
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