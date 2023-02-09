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Российский посол в Риме предупредил Италию о последствиях поставок вооружения Украине

Армия
Российский посол в Риме предупредил Италию о последствиях поставок вооружения Украине

Участие итальянских властей в кампании по милитаризации Украины самым негативным образом влияют на отношения республики с Россией, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов.

В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что Италия фактически становится «стороной конфликта».

«Многие заявления и действия властей, формируемый ведущими средствами массовой информации пропагандистский фон в отношении России фактически перерастают из недружественных в прямо враждебные», — сказал дипломат.

Он также с сожалением заметил, что на текущий момент основные механизмы диалога между Москвой и Римом уже заморожены, а санкционные ограничения продолжают нарастать.
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