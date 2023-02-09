Делят людей на два сорта: Шугалей объяснил, почему Запад не замечает жертв землетрясения в Сирии

Землетрясения, которым подверглись турецкие и сирийские города, словно лакмусовая бумага в самом циничном свете показали, что для политиков не все жертвы достойны сострадания и помощи. Запад всем миром кинулся на выручку Турции, при этом тяжелое положение Сирии, где под завалами пострадавших зданий также продолжают находиться люди, замалчивается.
Как выразился в беседе с корреспондентом ФАН президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), ученый-социолог Максим Шугалей, Запад привычно делит людей на два сорта, поэтому случайным такой избирательный гуманизм не назовешь.
«Данную ситуацию нельзя назвать оплошной близорукостью. Это абсолютно четко выверенный подход к жизни. Запад привычно делит людей на два сорта. Одни страны являются «нормальными»: они подчиняются Западу, признают его ценности, являются партнерами по всяким блокам. Другие же государства ведут независимую политику, соответственно, какое бы горе там не случилось ни помощи, ни сострадания не жди», — заявил ученый.
В нынешней ситуации Сирии оказывает помощь Россия, Иран и Ирак. Этот скромный перечень стран конечно не может сравниться с длинным списком желающих помочь Турции. Не менее однобокой оказалась информационная политика западных СМИ — изобилие материалов о жертвах в Турции и молчание о сирийцах. По словам социолога, Западу в принципе не присуще сострадание людям. Чтобы понять это, достаточно вспомнить, как США обрекли на голод жителей Афганистана, отметил он.
«Афганистану заблокировали все возможные счета. После ухода американских военных из этой страны жителям осталась лишь разруха и нищета. Афганцы сейчас в буквальном смысле погибают от голода и холода. И ни в Европе, ни в США никому до этого дела нет. Такое же равнодушие мы видим и к жертвам землетрясения в Сирии. Президент страны Башар Асад ведет независимую от США политику, поэтому о погибших и оказавшихся под завалами сирийцах на Западе не говорят, и помогать гражданам этой страны не собираются. В свою очередь, Турция является партнером США, в том числе и по блоку НАТО. Этим и обусловлен столь активный отклик стран Запада», — уверен глава ФЗНЦ.
При этом сирийские общественники пытались обратить внимание на тяжелое положение людей. Они призывали снять односторонние санкции с Дамаска хотя бы для ликвидации последствий землетрясения, поскольку Сирия нуждается в поставках специальной техники и оборудования для разбора завалов, но в ответ — тишина.
А крупные международные гуманитарные организации особого рвения в помощи не проявляют. Как объяснил Шугалей, это связано, в первую очередь, с тем, что большая их часть получает деньги от западных стран, поэтому они придерживаются политики своих «меценатов». А независимых гуманитарных организаций очень мало, и они не имеют возможности высказаться так, чтобы их услышали.