Делят людей на два сорта: Шугалей объяснил, почему Запад не замечает жертв землетрясения в Сирии

А крупные международные гуманитарные организации особого рвения в помощи не проявляют. Как объяснил Шугалей, это связано, в первую очередь, с тем, что большая их часть получает деньги от западных стран, поэтому они придерживаются политики своих «меценатов». А независимых гуманитарных организаций очень мало, и они не имеют возможности высказаться так, чтобы их услышали.