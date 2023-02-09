Партию новых российских дронов-камикадзе РУД-250 направили на испытания в зону СВО

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИВК им. М. А. Карцева Виталий Долгов. По его словам, в зону боевых действий были отправлены пять небольших разведывательно-ударных БПЛА.