Партию новых российских дронов-камикадзе РУД-250 направили на испытания в зону СВО

Первая партия новых российских дронов-камикадзе РУД-250 была направлена на испытания в зону проведения СВО.
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИВК им. М. А. Карцева Виталий Долгов. По его словам, в зону боевых действий были отправлены пять небольших разведывательно-ударных БПЛА.
«Дроны летают без GPS, полет полностью ложится на плечи оператора. Это делается для того, чтобы дрон было сложнее отследить», — объяснил Долгов.
По его словам, российские специалисты уже составили список необходимых улучшений. В частности, необходимо доработать дрон, чтобы его можно было использовать для сброса полезной нагрузки.
Ранее сообщалось, что в РФ создали транспортный беспилотник с грузоподъемностью 250 кг, передает «Царьград».