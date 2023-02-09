Публицист Белоусов назвал Китай главным конкурентом США

Американский президент Джо Байден в интервью телеканалу PBS заявил о том, что предупреждал главу КНР Си Цзиньпина о прекращении инвестиций с Запада в случае, если Пекин выступит с поддержкой специальной военной операции России на Украине.
При этом политик отмечает, что отношения между США и Китаем не пострадали после того, как американские военнослужащие сбили китайский аэростат. Он объяснил это тем, что до этого он и его команда разговаривали с председателем КНР. После данного инцидента главы государств в контакт не вступали.
Джо Байден также утверждает, что Соединенные Штаты не намерены вступать в конфликт с Китаем, но намерены в полной мере соперничать.
Публицист Ярослав Белоусов считает, что Байден должен понимать, что если США осуществят свою угрозу, и выведут из Китая свои компании, то сами себе нанесут колоссальный ущерб. Потому что зависимость США от китайского рынка очень серьезная. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ФАН.
«Стоит признать, что у американцев меньше рычагов воздействия на Китай, чем на Россию, задействовав которые, они не навредили бы самим себе. В глобально-экономическом смысле именно Китай, а не Россия или ЕС, является главным конкурентом США. В Вашингтоне будут искать новые возможности для сдерживания китайской мощи, как военной и политической, так и экономической, и к чему эти поиски приведут, мы со временем увидим», — отметил собеседник издания.
Ранее газета The Times высмеяла Джонсона и Сунака за использование Зеленского в качестве живого щита.