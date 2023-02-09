Публицист Белоусов назвал Китай главным конкурентом США

При этом политик отмечает, что отношения между США и Китаем не пострадали после того, как американские военнослужащие сбили китайский аэростат. Он объяснил это тем, что до этого он и его команда разговаривали с председателем КНР. После данного инцидента главы государств в контакт не вступали.