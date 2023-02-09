Звезда «Бригады» Дмитрий Дюжев вспомнил, как познакомился с женой на концерте Мадонны

Актер театра и кино Дмитрий Дюжев уже 15 лет счастлив в браке с Татьяной Зайцевой. Заслуженный артист России вспомнил, как состоялась его знакомство с будущей женой.
По словам звезды сериала «Бригады», их первая встреча произошла на концерте американской певицы Мадонны. Дюжев действовал решительно: актер подошел к Зайцевой и взял у нее номер телефона.
«Я свою любимую действительно встретил на стадионе. И чувство влюбленности полностью мной овладело. Я буквально ощутил свою жизнь «до» и «после». С того самого момента невероятно счастлив», — цитирует Дюжева PROZVEZD.
Примечательно, что первое время Зайцева не отвечала звезде экранов взаимность, однако вскоре Дюжеву все же удалось добиться ее расположения.