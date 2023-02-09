Врач Малышева назвала неочевидные признаки сердечной недостаточности

Медицинский специалист утверждает, что одним из неочевидных признаков наличия проблем с сердцем являются отеки на ногах, которые сопровождаются одышкой. Это свидетельствует о наличии сердечной недостаточности и неспособности сердца перекачивать кровь. Отеки возникают из-за застоя крови, уточнил врач Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.