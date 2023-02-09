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Врач Малышева назвала неочевидные признаки сердечной недостаточности

Общество
Врач Малышева назвала неочевидные признаки сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность может представлять серьезную опасность для здоровья. Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, какие признаки могут указывать на это состояние и как его правильно диагностировать.

Медицинский специалист утверждает, что одним из неочевидных признаков наличия проблем с сердцем являются отеки на ногах, которые сопровождаются одышкой. Это свидетельствует о наличии сердечной недостаточности и неспособности сердца перекачивать кровь. Отеки возникают из-за застоя крови, уточнил врач Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.

В случае появления отеков на ногах врачи рекомендуют пройти УЗИ сердца. Именно от результатов этого исследования зависит дальнейшая тактика лечения.
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