Врач Малышева назвала неочевидные признаки сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность может представлять серьезную опасность для здоровья. Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, какие признаки могут указывать на это состояние и как его правильно диагностировать.
Медицинский специалист утверждает, что одним из неочевидных признаков наличия проблем с сердцем являются отеки на ногах, которые сопровождаются одышкой. Это свидетельствует о наличии сердечной недостаточности и неспособности сердца перекачивать кровь. Отеки возникают из-за застоя крови, уточнил врач Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.
В случае появления отеков на ногах врачи рекомендуют пройти УЗИ сердца. Именно от результатов этого исследования зависит дальнейшая тактика лечения.