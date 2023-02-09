В Петербурге мошенник хранил детское порно и растлевал шестиклассницу

Правоохранители нашли коллекцию детского порно у 39-летнего мужчины, задержанного в Петербурге по подозрению в мошенничестве, сообщил источник ФАН.
В сентябре прошлого года у подозреваемого прошли обыски. В его доме обнаружили и изъяли восемь мобильных телефонов, проверка которых завершилась в конце ноября. На устройствах находились порнографические материалы с участием детей и многочисленные переписки с несовершеннолетними.
Несколько дней назад директор детского дома в Кингисеппе рассказал полицейским, что этот мужчина четыре года назад совершил насильственные действия сексуального характера в отношении шестиклассницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.