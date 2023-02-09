В Петербурге мошенник хранил детское порно и растлевал шестиклассницу

В сентябре прошлого года у подозреваемого прошли обыски. В его доме обнаружили и изъяли восемь мобильных телефонов, проверка которых завершилась в конце ноября. На устройствах находились порнографические материалы с участием детей и многочисленные переписки с несовершеннолетними.