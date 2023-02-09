Согласно материалу издания «ПолитРоссия», недавно глава французского государства заявил о вероятности передачи боевых самолетов киевскому режиму. В статье подчеркивается, что даже Белый дом не решается на такие дерзкие и неосторожные высказывания из-за страха разозлить Москву своими действиями. Слова Макрона шокировали мировую общественность и Кремль, отмечается в Baijiahao.