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Baijiahao: неожиданная дерзость Макрона по поводу помощи Киеву взбесила Россию

Политика
Baijiahao: неожиданная дерзость Макрона по поводу помощи Киеву взбесила Россию

Неожиданное заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу помощи украинской армии в ходе специальной военной операции взбесило Москву. Такой информацией поделились авторы Baijiahao.

Согласно материалу издания «ПолитРоссия», недавно глава французского государства заявил о вероятности передачи боевых самолетов киевскому режиму. В статье подчеркивается, что даже Белый дом не решается на такие дерзкие и неосторожные высказывания из-за страха разозлить Москву своими действиями. Слова Макрона шокировали мировую общественность и Кремль, отмечается в Baijiahao.

«Неужели Франция хочет сделать то, на что даже США не пока неспособны решиться», — с возмущением написали авторы.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что соответствующий шаг со стороны Парижа приведет к эскалации вооруженного противостояния на украинской земле. В России предупредили Францию об обязательном и жестком ответе на эту инициативу.
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