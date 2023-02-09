Как известно, Херш провел расследование и выяснил, что диверсии на СП» были осуществлены американскими спецслужбами и с согласия главы Белого дома Джо Байдена. Он узнал, что Вашингтон планировал подорвать газопровод еще до начала российской спецоперации, а незадолго до преступления предупредил об этом канцлера Германии Олафа Шольца и других европейских политиков. Однако теперь, из-за обнажившейся правды о грязных махинациях США, журналист может поплатиться жизнью, отметил Савчук в статье для РИА Новости.