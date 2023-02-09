Правда о причастности Белого дома к подрыву «Северных потоков» вышла наружу. Однако теперь жизнь журналиста Сеймура Херша находится в опасности, считает обозреватель Сергей Савчук.
Как известно, Херш провел расследование и выяснил, что диверсии на СП» были осуществлены американскими спецслужбами и с согласия главы Белого дома Джо Байдена. Он узнал, что Вашингтон планировал подорвать газопровод еще до начала российской спецоперации, а незадолго до преступления предупредил об этом канцлера Германии Олафа Шольца и других европейских политиков. Однако теперь, из-за обнажившейся правды о грязных махинациях США, журналист может поплатиться жизнью, отметил Савчук в статье для РИА Новости.
«Потому что по американской традиции все подобные люди скоропостижно умирают или садятся в тюрьму, так как внезапно выясняется, что сорок лет назад они изнасиловали горничную», — добавил автор.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин назвал главу Белого дома Джо Байдена террористом из-за приказа разрушить «СП». Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Напомним, что подрыв «Северных потоков» случился 26 сентября прошлого года. Из-за инцидента произошла массовая утечка газа.