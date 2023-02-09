Власти России и КНР договорились о поставках газа по «Дальневосточному маршруту»

Минэнерго России рассказало о поставках газа по «Дальневосточному маршруту». Российская компания «Газпром» будет поставлять энергоносители в Китай по новому пути. Предполагается, что это позволит нарастить экспорт на 10 млрд кубометров в год. Суммарный объем поставок голубого топлива из России в Китай составит 48 млрд кубометров за год. Эта оценка включает в себя поставки, которые проходят по магистрали «Сила Сибири».