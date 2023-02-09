Власти России и КНР договорились о поставках газа по «Дальневосточному маршруту»

Минэнерго России рассказало о поставках газа по «Дальневосточному маршруту». Российская компания «Газпром» будет поставлять энергоносители в Китай по новому пути. Предполагается, что это позволит нарастить экспорт на 10 млрд кубометров в год. Суммарный объем поставок голубого топлива из России в Китай составит 48 млрд кубометров за год. Эта оценка включает в себя поставки, которые проходят по магистрали «Сила Сибири».
Китай ранее стал одним из мировых центров спроса на газ. Местная промышленность требует большого количества топлива, однако поддержание коронавирусных ограничений ранее снижали эффект от этого фактора.